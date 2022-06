Darwin Núñez está a caminho do Liverpool e já tem um excelente cartão de visita, proporcionado pelo seu colega de equipa no Benfica Adel Taarabt.

Em declarações ao programa britânico TalkSport, o internacional marroquino desfez-se em elogios ao ponta-de-lança que já é um dos grandes negócios do mercado.

«Darwin é uma máquina. É uma mistura entre Cavani e Suárez. Gosto de avançados egoístas. Se ele não marcar, não está feliz. E tem aquela mentalidade dos sul-americanos. Ele é muito rápido, forte, lutador. É um vencedor», afirmou Taarabt, recordando o primeiro impacto do uruguaio.

«Ele chegou do Almería por uma verba avultada e isso causou surpresa porque ninguém o conhecia. Porém, assim que o vi no primeiro treino, percebi que iria ser um dos melhores pontas-de-lança do mundo», lembrou, salientando ainda: «Ele fez 34 golos, seis na Liga dos Campeões, dois contra o Barcelona, um ​contra o ​​​Bayern de Munique, dois contra o Liverpool... E ainda tem apenas 22 anos.»