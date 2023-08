Para além da derrota na ronda inaugural da Liga, o Benfica saiu do Bessa com outra má notícia: a lesão de David Jurásek.

O lateral esquerdo sofreu uma entorse no tornozelo direito, já nos minutos finais do jogo com o Boavista.

O jogador checo, que foi substituído por Mihailo Ristic, enfrenta agora uma paragem de aproximadamente quatro semanas.