David Jurásek saiu lesionado na primeira jornada da Liga, diante do Boavista, e deverá ficar afastado dos relvados cerca de um mês.

Na antevisão ao duelo com o Estrela da Amadora, agendado para este sábado, Roger Schmidt detalhou a lesão do lateral-esquerdo checo.

«Jurásek tem um problema no tornozelo, nos ligamentos. Está de fora por três ou quatro semanas. Esperamos que volte aos treinos depois da paragem para as seleções. Foi uma boa notícia, porque no final do jogo esperávamos que fosse pior. Foi uma falta muito dura, como outras neste jogo, acho que tivemos sorte por ter só um jogador lesionado neste jogo», disse o técnico dos encarnados.

Com Jurásek de fora, Mihailo Ristic deverá assumir a titularidade, à semelhança do que aconteceu na Supertaça.

«Fiquei muito contente com ele durante a pré-temporada, porque esteve muito bem e mereceu jogar na Supertaça. Depois, tirei-o e, na segunda-feira, fez alguns minutos. Esta temporada está numa situação diferente, pode ter mais tempo de jogo, na época passada foi difícil para ele, porque o Grimaldo é um jogador muito experiente e confiável que estava sempre bem fisicamente. Era difícil dar-lhe minutos. Agora cabe-lhe mostrar a sua qualidade e lutar por cada minuto», sublinhou Schmidt.