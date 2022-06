David Neres já está em Lisboa para cumprir todas as formalidades e assinar contrato com o Benfica. O extremo brasileiro chegou este domingo de manhã ao Aeroporto Humberto Delgado acompanhado de Rui Pedro Braz.

O jogador vai agora realizar os necessários exames médicos. A assinatura do contrato está marcada para esta segunda-feira, devendo ser oficializado como reforço depois disso.

David Neres é um extremo de 25 anos que fez toda a formação no São Paulo, mudando-se com 19 anos para o Ajax. No clube de Amesterdão começou por jogar na equipa B, mas rapidamente se estreou na formação principal.

Após cinco épocas, transferiu-se para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube no qual nunca chegou a jogar: o brasileiro mudou-se em janeiro, entretanto a Ucrânia foi invadida pela Rússia, começou a guerra e o jogador viajou para o Brasil.

No âmbito de um acerto de contas que o Shakhtar tinha que fazer com o Benfica por causa da contratação de Pedrinho, a SAD encarnada conseguiu agora contratar o jogador, que chega para substituir Everton, que saiu para o Flamengo.