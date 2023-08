Figura do Benfica-Estrela da Amadora, David Neres atingiu no sábado passado a marca dos 50 jogos ao serviço dos encarnados.

«O extremo brasileiro mostrou-se orgulhoso pelo registo. É uma honra tremenda completar 50 jogos em tão pouco tempo com uma camisola tão grande quanto a do Benfica. É motivo de muito orgulho», disse o jogador brasileiro.

Neres saltou do banco nos dois jogos realizados pela equipa de Roger Schmidt nesta edição da Liga e diante do Estrela contribuiu com duas assistências para o triunfo dos campeões nacionais por 2-0.

«Independentemente dos minutos que jogue, vou entrar determinado em ajudar o Benfica e fazer os fãs felizes», assegurou o jogador de 26 anos que, tal como o Maisfutebol noticiou, está descontente com o pouco tempo de utilização e, por isso, pretende rumar a outras paragens. Os russos do Zenit encabeçam a lista de pretendentes, estando dispostos a pagar entre 40 e 45 milhões de euros por David Neres.