Eleições Benfica: saiba onde e quando os candidatos vão debater
Frente a frente acontece na BTV a dois dias das eleições presidenciais
Os candidatos à presidência do Benfica vão estar frente a frente, no próximo dia 23 de outubro, no único debate televisivo antes das eleições que acontecem dois dias depois (25 de outubro).
Tal como previsto no regulamento eleitoral do clube, apresentado pela Mesa da Assembleia Geral, os seis representantes das respetivas candidaturas têm um debate marcado na BTV, que deverá ter início às 21h30.
Recorde-se que, às eleições presidenciais do Benfica, vão a votos: Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Luís Filipe Vieira, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.
Nesta altura ainda não está garantido que todos os candidatos vão estar presentes. Mas alguns estarão e por isso o debate vai acontecer.
