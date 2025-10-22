Benfica
Benfica: Dedic tem lesão muscular no adutor longo
Lateral direito deve parar duas a três semanas
O Benfica informou esta quarta-feira que Dedic tem «uma lesão muscular do adutor longo da coxa esquerda», contraída na derrota da equipa em Newcastle, em jogo da Liga dos Campeões.
Após o regresso da comitiva encarnada a Portugal, o lateral direito foi sujeito à realização de exames de diagnóstico complementares, os quais revelaram uma lesão muscular nos adutores.
O Benfica não revela o tempo de paragem, nem a gravidade da lesão muscular, mas casos semelhantes costumam significar duas a três semanas de recuperação, embora dependa muito da evolução diária.
