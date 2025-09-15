Apesar de não ter surgido no relvado do Seixal nos primeiros 15 minutos abertos à Comunicação Social esta segunda-feira, Amar Dedić, sabe o Maisfutebol, treinou depois com os companheiros, a acelerar o processo de recuperação para ficar totalmente à disposição de Bruno Lage no Benfica.

Dedić, recorde-se, regressou na semana passada da seleção da Bósnia com uma entorse traumática do joelho direito, cuja recuperação completa tem geralmente um prazo estimado entre 12 a 15 dias.

Na antevisão da partida frente ao Qarabag, na Luz, a contar para a estreia na fase de liga da Liga dos Campeões, Lage, entretanto, não foi perguntado diretamente sobre o quadro clínica do lateral-direito bósnio, o que deixou no ar a dúvida sobre a utilização (ou não) do lateral-direito bósnio.

«Amanhã [terça-feira] ainda temos mais um dia que vai permitir ver como está o estado de toda a gente e poder escolher o melhor onze», limitou-se a dizer o treinador dos encarnados, sem mencionar qualquer nome.

Caso não seja possível contar com Amar Dedić contra a equipa do Azerbaijão, o Benfica tem pelo menos três opções para a lateral direita: Tomas Araújo, como aconteceu no início diante do Santa Clara (1-1), Fredrik Aursnes ou, mesmo em último caso, Leandro Santos.