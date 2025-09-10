Dedic aterrou na tarde desta quarta-feira em Lisboa, depois dos compromissos internacionais pela Bósnia de onde saiu lesionado do último encontro frente à Áustria.

O defesa foi parco em palavras tendo apenas pedido algum espaço às jornalistas presentes afirmando que lhe doía o joelho direito: «Dê-me espaço. Dói-me o joelho.»

Como já noticiou o Maisfutebol, o Benfica esteve em contacto com o jogador e com a equipa médica da Bósnia desde o primeiro momento e será reavaliado.

