Dedic regressa a Lisboa com queixas: «Dói-me o joelho»
Defesa lesionou-se pela seleção da Bósnia na derrota contra a Áustria por 2-1
Dedic aterrou na tarde desta quarta-feira em Lisboa, depois dos compromissos internacionais pela Bósnia de onde saiu lesionado do último encontro frente à Áustria.
O defesa foi parco em palavras tendo apenas pedido algum espaço às jornalistas presentes afirmando que lhe doía o joelho direito: «Dê-me espaço. Dói-me o joelho.»
Como já noticiou o Maisfutebol, o Benfica esteve em contacto com o jogador e com a equipa médica da Bósnia desde o primeiro momento e será reavaliado.
