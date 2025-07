O lateral-direiro Amar Dedic é reforço do Benfica, confirmaram os encarnados esta segunda-feira.

O internacional bósnio chega do Salzburgo e assina até 2030.

Dedic até já esteve esta segunda-feira no Benfica Campus para o arranque da pré-época do Benfica, mas só agora foi oficializado. De resto, o clube da Luz já tinha chegado a acordo com os austríacos para um negócio a rondar os dez milhões de euros quando ainda estava a disputar o Mundial de Clubes.

O jogador de 22 anos vem preencher o lado direito da defesa do Benfica, um dos maiores problemas da equipa na época passada, sobretudo após a lesão grave de Bah.

Formado no Salzburgo, Dedic passou por três empréstimos na Áustria antes de se afirmar na equipa principal do emblema do grupo Red Bull. Na primeira metade da temporada passada, fez 25 jogos (seis assistências). Já no mercado de inverno, foi cedido aos franceses do Marselha (dez jogos e uma assistência), que não avançaram para a contratação em definitivo.

Aos canais oficiais dos encarnados, o jogador bósnio mostrou-se entusiasmado por envergar a camisola do clube e jogar no Estádio da Luz, desta vez como jogador da casa.

«Sei muitas coisas: os grandes jogadores que jogaram neste grande clube, grandes adeptos e um grande estádio. Joguei contra o Benfica no passado, sei o quão bons é, e, como já disse, estou muito feliz e mal posso esperar por jogar neste clube. Lembro-me que havia muito barulho, com um grande ambiente e muitos adeptos. Nessa noite, era adversário, e, agora, estou ansioso por jogar frente aos adeptos», partilhou.

«Espero poder ajudar a equipa com o meu estilo de jogo, do ponto de vista técnico e também da velocidade. Espero conseguir colocar isso em campo. E ganhar títulos e jogos com a equipa, que é o mais importante», acrescentou.