Ángel Di María vai ser alvo de uma participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, confirmou o Maisfutebol.

Este é o procedimento habitual seguido pela APAF em casos de comentários de jogadores ou de outros agentes desportivos relativamente a arbitragens de jogos.

No caso de Di María, o jogador do Benfica fez uma publicação no Instagram na qual estaria a visar a arbitragem de Fábio Veríssimo no dérbi. «O que podemos dizer sobre ontem. Ficou à vista de todos o que aconteceu. Continuaremos trabalhando para alcançar nossos objetivos. Sozinhos contra todos», escreveu o extremo das águias numa publicação no Instagram.