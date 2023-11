João Neves esteve, mais uma vez, em destaque na vitória do Benfica frente ao Sporting (2-1), depois de apontar um dos golos e ser eleito o «homem do jogo».

O jovem internacional de 19 anos publicou, nas suas redes sociais, imagens dos festejos e foi muito elogioado.

«Meu bolinha, o que tu jogas», escreveu João Cancelo, ex-jogador do Benfica e atualmente do Barcelona.

«Melhor do mundo», escreveu Tiago Gouveia, com outros colegas do plantel encarnado a reagirem, como foram os casos de António Silva, Fredrik Aursnes e Orkun Kökçü.

Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências de futebol, também comentou a publicação de João Neves, considerando-o um «Fenómeno».