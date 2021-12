Jorge Jesus faz a antevisão ao dérbi na Luz diante do Sporting, agendado para esta sexta-feira, às 21h15. O técnico do Benfica desvalorizou as críticas de Ruben Amorim relativamente ao jogo dos encarnados diante do Belenenses que, na visão do treinador dos leões, pode alterar o desfecho do campeonato.

«É uma opinião dele, não vou comentar a opinião de um colega meu, não tenho muito mais para comentar, o que ele disse é da responsabilidade dele», afirmou na conferência de imprensa.

Jorge Jesus analisou ainda o trabalho de Amorim e recordou que trabalharam juntos durante vários anos.

«O Ruben trabalhou sete anos comigo e daquela equipa senti que havia alguns jogadores que podiam dar treinadores no futuro, como ele e o Silas. O seu trabalho, principalmente no Sporting, tem sido bom e o facto de o Sporting chegar aqui, amanhã, como campeão justifica e demonstra o valor do seu treinador e da sua equipa e nós estamos cá amanhã para fazer o nosso jogo que é o que nos compete e confiantes. De certeza que vamos fazer um grande jogo», atirou.

O dérbi com o Sporting será o primeiro jogo de um mês de dezembro muito preenchido para o Benfica e no qual as águias jogam o futuro em três competições: Liga dos Campeões, Taça da Liga e Taça de Portugal. É, por isso, ainda mais importante derrotar o rival para ganhar 'gás' para o que aí vem? «Basta ser um dérbi para ter importância nos jogos seguintes. [Mas] O que é importante é o jogo de amanha. O hoje é sempre mais importante do que o amanhã, já dizia o Ghandi», citou, reconhecendo o peso simbólico do dérbi.