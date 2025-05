O Benfica empatou este sábado no dérbi frente ao Sporting na 33.ª jornada. O resultado não foi o melhor para as águias dado que, em caso de igualdade pontual na última jornada, os leões saem na frente no confronto direto com os encarnados.

Trubin, guardião do Benfica, ainda acredita na possibilidade do título apesar de o Benfica ser obrigado a vencer o Sp. Braga e esperar por um deslize dos leões contra o V. Guimarães, aproveitando para deixar uma mensagem na rede social Instagram.

«Obrigado a cada um pelo apoio — foi incrível. Demos tudo em campo, não foi suficiente, mas ainda nada está perdido. Vamos lutar até ao fim por este emblema. Vamos, Benfica», disse o ucraniano.