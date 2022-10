O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações à BTV, após a goleada dos encarnados por 5-0, ao Desp. Chaves na 11.ª jornada da Liga 2022/23. O espanhol apontou um dos golos das águias:

«Muito feliz, jogámos com o mesmo poder e energia de terça-feira. O objetivo era esse, mostrar desde inicio que queríamos vencer. Acho que podíamos ter marcado mais golos, não demos muitas oportunidades. Estou muito contente não só com o resultado, mas também com a atitude.

O trabalho é feito pelos jogadores, tento sempre aconselhá-los e como disse na conferência de imprensa queremos acabar este período no topo.