O Desp. Aves-Benfica é uma novela que nunca mais termina. O último episódio dá conta da presença da GNR e até de juiz para abrir duas portas.

A história é fácil de contar. Os portões do estádio estavam de facto abertos e as equipas puderam entrar. Mas havia duas salas utilizadas que servem a organização do jogo que estavam fechadas.

Ora sem chaves para abrir as referidas salas, a direção do clube pediu à GNR, que se fez acompanhar por um juiz, para abrir as referidas portas. O juiz deu autorização e as portas foram abertas pela GNR. Um delegado da Liga acompanhou todo o processo.

Refira-se, de resto, que estão vários adeptos do Desp. Aves nas imediações do estádio e há um forte dispositivo policial, inclusivamente com polícia a cavalo, para garantir a segurança do jogo e das pessoas.