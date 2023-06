Di María está muito próximo de regressar ao Benfica.

O internacional argentino e o clube da Luz encetaram conversações após o campeão do mundo ter deixado a Juventus, com a qual terminou contrato.

Neste momento, o acordo não está fechado, mas está numa fase final e é expectável que Ángel Di María volte a vestir de encarnado e branco.

Na última noite, o jornalista Fabrizio Romano escreveu que «El Fideo» tem à espera um contrato de uma temporada, um cenário que, sabe também o Maisfutebol, se confirma.

Ángel Di María tem agora 35 anos (fará 36 em fevereiro). Ingressou no Benfica em 2007/08, proveniente do Rosário Central e depois ter sido campeão do mundo de sub-20 com a Argentina. Nessa época, foi colega do agora presidente Rui Costa, que se despediu no final de 2007/08 e passou a diretor-desportivo.

Na temporada 2009/10, Di María sagrou-se campeão português, numa equipa orientada por Jorge Jesus e saiu para o Real Madrid, clube pelo qual se sagrou campeão europeu...no Estádio da Luz.

Nos merengues, foi campeão espanhol, venceu a Taça do Rei por duas vezes e uma Supertaça Europeia. Mudou-se para o Manchester United e jogou pelos red devils apenas uma temporada (2014/15) e saiu para o PSG, o clube que mais vezes representou na carreira.

Em Paris, venceu cinco campeonatos, cinco taças de França, quatro taças da Liga e quatro supertaças francesas.

Em julho de 2022, assinou pela Juventus por uma época e, passado um ano, prepara-se para voltar ao Benfica, clube que o lançou no futebol europeu.

Refira-se que pela seleção, Di María ganhou tudo o que havia para ganhar. O Mundial, a Copa América, os Jogos Olímpicos e a Finalíssima, prova que coloca frente a frente os campeões da Europa e da América do Sul.