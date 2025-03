Recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, Di Maria está à disposição de Bruno Lage e, com isso, vai ser convocado para jogo frente ao Gil Vicente, sexta-feira, em Barcelos, segundo apurou o Maisfutebol.

O extremo argentino, recorde-se, passou a desfalcar os encarnados ao sair com problemas físicos diante do Monaco, a 12 de fevereiro, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. Desde então, foi baixa em oito partidas.

A titularidade do camisa 11, por sua vez, não é uma certeza. Tudo vai depender dos próximos treinos e, consequentemente, de como Bruno Lage vai avaliar os rendimentos de Bruma, Akturkoglu, Amdouni e Schjelderup.

Aos 37 anos, Di Maria tem 32 jogos oficias na temporada, tendo anotado 14 golos e sete assistências. Está nos últimos meses de contrato com o Benfica, que, no cenário atual, pondera uma renovação por mais uma época.