A situação remonta a 1994, quando Ángel Di María dava os primeiros toques na bola perto de casa, no Club Atlético El Torito. O Rosario Central quis levar o menino argentino e o então presidente do El Torito, Jorge Cornejo, como “moeda de troca”, aceitou 26 bolas de futebol.

Problema: a dívida prolongou-se no tempo e foi agora paga… quase 30 anos depois! Quem explicou a situação foi o atual presidente do El Torito, o primeiro clube de Di María, antes de mudar-se em definitivo para as camadas jovens do Rosario Central, em março de 1995, com sete anos feitos a 14 de fevereiro.

«O dirigente pensou na necessidade imediata, tentou reforçar os escassos recursos do Torito. As bolas nunca chegaram», contou Germán Ángel, no programa Siempre Juntos, da Cadena 3 Rosario, em declarações publicadas na sexta-feira.

Porém, o Rosario já cumpriu a promessa que envolveu um jogador que foi implicando muitos milhões de euros nas várias transferências de clube ao longo da carreira. «Foi um gesto muito bonito porque, além das bolas, há uma necessidade terrível no clube», afirmou Germán Ángel, sobre um acordo que, na altura, foi feito de boca e, talvez por isso, com concretização adiada no tempo.

«O clube nunca reclamou, porque foi feito de palavra. Hoje, os clubes de bairro estão formados de maneira diferente. Vamos usar as bolas», referiu. E vão dar jeito, porque segundo Germán Ángel, o clube conta com 800 jovens.

«Estamos com 800 meninos. O clube trabalha muito forte», disse, frisando o papel social que Di María tem ali. «É lindo ter tanta gente na formação, mas há que estar à altura. Respeitamos muito o Ángel. Sabemos que às vezes não pode vir cá por falta de tempo», referiu.