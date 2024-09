Di María, jogador do Benfica, em declarações à Sport TV, após a vitória frente ao Estrela Vermelha, por 2-1, na primeira jornada da Liga dos Campeões:

[Análise ao jogo] «Sabíamos que era difícil. Desde o dia em que chegamos até ao dia do jogo. O fogo de artifício para não dormirmos. Mas fizemos um grande jogo. Trabalhamos bem o jogo. Sabíamos que ia ser difícil e íamos sofrer em algum momento, acabamos por sofrer no final, mas o importante é que estamos mais juntos que nunca e as coisas estão a sair bem.»

[Prémio de Homem do Jogo] «Muito contente. Feliz por receber o prémio. O importante é a equipa e os adeptos que viajaram para estar connosco. Tentar estar desta maneira até ao final do ano.»

[Equipa mais solta com Bruno Lage?] «Estamos a trabalhar igual. A dar tudo. É difícil explicar o que mudou. Antes rematávamos à baliza e não entrava. Agora rematamos e entra de qualquer maneira. É essa a diferença que temos hoje em dia»

[Novo começo para o Benfica?] «Oxalá! Conseguimos uma partida positiva. Sofremos o golo, que não queríamos. Há que continuar a trabalhar.»