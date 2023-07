As declarções de Taarabt não são de agora, mas ganham maior dimensão porque a realidade acaba de lhe dar razão, com um exemplo que o marroquino ex-Benfica até utilizou para defender o porquê de um jogador como Di Maria ter decidido voltar à Luz quando tinha propostas financeiramente muito mais vantajosas.

Em entrevista à 90football, em março, o médio do Al-Nasr sublinhou que a forma como os jogadores são tratados faz das águias um clube único.

«O Benfica é a Liga dos Campeões da Liga dos Campeões. E atenção, o clube não paga grandes salários. Ainda assim, tipos como o Di Maria… Ele ainda estava no Real Madrid e dizia “o meu sonho é voltar ao Benfica”. Mano! Tu estás no Real Madrid!», começou por dizer, dando outros exemplos.

«E vê-se, todos dizem o mesmo. O David Luiz estava no Chelsea, voltou ao Brasil, mas disse o meu sonho é voltar ao Benfica”. Matic, Witsel, todos querem voltar ao Benfica. Porque é um clube que te trata bem», defende.

Taarabt realçava que o Benfica faz os jogadores e as respetivas famílias sentirem-se em casa, algo que considera impagável.

«O Bernardo Silva joga no Manchester City e quer voltar ao Benfica. No Manchester City! Mas não há outro Benfica em lugar algum. A forma como se preocupam com a tua família. São pessoas que estão lá e te perguntam: “do que precisas? Esta é a tua casa”», resume, numa ideia que foi repetida por Di Maria nas palavras que dirigiu aos adeptos durante a apresentação.

[artigo corrigido]