Di María: «Benfica foi tudo para mim, abriu-me as portas quando eu não era ninguém»
Argentino que deixou este ano os encarnados recordou as passagens nos clubes europeus
Ángel Di María ainda brilha pela Argentina com as cores do Rosario Central. Ainda assim, o extremo de 37 anos já dá entrevistas com tom de fecho de carreira. Numa conversa com a Dsports, o argentino recordou as passagens pelos clubes europeus.
Falou do «sonho» de representar um clube como o Real Madrid e comentou ainda o entusiasmo de partilhar o balneário com tantos craques no Manchester United e no PSG.
Quanto ao Benfica, Di María deixou bem claro uma ideia: o clube encarnado tem um lugar especial no coração. «O Benfica foi tudo para mim», começou por referir.
«Graças a Deus estive nos melhores clubes dos países, abriu-me as portas da Europa quando eu não era ninguém e só tinha 36 jogos no Rosario Central. Fui levado aos poucos, explodi no terceiro ano, é uma cidade parecida com a de Rosario, a adaptação foi muito boa», acrescentou.
O argentino comentou ainda o desejo de regressar ao Rosario Central um ano antes. No entanto, as ameaças constantes, como admite, atrasaram o regresso durante mais um ano.
«A minha cabeça estava sempre voltada para voltar, não vou mentir que houve um momento em que pensei que não fosse possível. Como a minha mulher está sempre ao meu lado, acabou por acontecer. Hoje não tenho palavras, estou grato e feliz por entrar em campo com os meus filhos, porque a minha mãe pode ver-me», atirou.
Di María partilha ainda que pensou em retirar-se. O desejo era apenas regressar a Rosario, mesmo que isso implicasse pôr um ponto final na carreira recheada. Porém, foi o desejo da filha quem falou mais alto.
«Quem está de fora não vê, pensam que a gente diz 'não volto, pronto'. A minha família e eu passámos dois ou três meses horríveis, durante a Copa América, e eu pensava ‘por que não posso voltar para o Central?’. A minha filha chorava, porque queria voltar, e nós dizíamos que não podíamos. Eu disse-lhe ‘filha, se eu não puder voltar a jogar, vou me reformar e voltaremos a morar em Rosario’. Mas ela queria-me ver jogar. No fim, tudo deu certo», reforçou.
Recordou ainda como foi a partilha da notícia com a família. O regresso ao Rosario Central era um segredo guardado apenas entre os mais próximos. Quando a notícia foi divulgada, houve lágrimas entre os familiares do jogador.
«Eles [família] ficaram tão felizes que começaram a chorar. Eu disse-lhes: ‘Eu renasci e assinei o meu primeiro contrato’. Tive a sensação de estar onde eu queria estar. Estar aqui hoje é magnífico», concluiu.
