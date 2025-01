Ángel Di María assinalou, nas redes sociais, os 200 jogos com a camisola do Benfica, marca redonda que atingiu diante do Farense, na Taça de Portugal.

«200 jogos com esta camisola e no maior clube de Portugal. Muito feliz por este feito, mas tenho vontade de que sejam muitos mais. Vamos, Benfica. Juntos», escreveu o avançado argentino.

Di María estreou-se de águia ao peito em 2007 e esteve na Luz até 2010, antes de rumar ao Real Madrid. Na temporada passada, o argentino regressou ao Benfica.

Em 2024/25, Di María leva 13 golos e sete assistências em 27 partidas. O jogador de 36 anos termina contrato com o Benfica no próximo verão.