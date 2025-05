O dérbi com o Sporting poderá ter sido o último da carreira de Ángel Di María no Estádio da Luz. O jogo com o Sp. Braga poderá ser o último do argentino na Liga e o dérbi da final da Taça poderá ser o último em Portugal.

Mas não está previsto que o futebolista de 37 se despeça do Benfica logo após a final do Jamor.

Tal como estava planeado, e confirmou o Maisfutebol, Di María vai integrar o plantel dos encarnados no Mundial de Clubes, podendo, salvo questões físicas ou disciplinares potencialmente impeditivas, realizar pelo menos mais três jogos de águia ao peito: Boca Juniors (16 de junho), Auckland City (20) e Bayern Munique, partida que fecha a fase de grupos a 24 de junho.

Ángel Di María, recorde-se, está em final de contrato com o Benfica e nesta temporada, em particular desde janeiro, tem sido afetado por várias lesões musculares.

Além de Di María, Nicolás Otamendi - também em final de contrato - estará presente no Mundial de Clubes, ao abrigo da extensão automática de contratos aprovada pela FIFA para que os vínculos que expiram a 30 de junho abranjam a participação dos respetivos clubes na prova.