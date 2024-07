Ángel Di María está livre para definir o futuro, mas tudo indica que irá continuar no Benfica, apesar do interesse do Rosario Central em fazer regressar o avançado de 36 anos.

O internacional argentino não tem levantado o véu sobre os planos que tem para a carreira, contudo, esta quinta-feira deixou uma crítica a uma página de adeptos do Rosario na rede social Instagram.

A publicação do «Info Canaya» dava conta que Giovanni Lo Celso, outro ex-jogador do Rosario Central, vai receber uma distinção pela conquista da Copa América no próximo jogo da equipa. Segundo a mesma página, Di María também foi convidado, mas recusou, apesar de estar na cidade. A publicação refere ainda que o avançado está cada vez mais distante do Rosario e praticamente não responde às mensagens.

Ora, Di María reagiu. «Que maneira de fazer campanha contra mim. Porque é que não descarregam naqueles que não querem que eu volte? Obrigado», escreveu o internacional argentino no Instagram.