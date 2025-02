Ángel Di María foi a jogo na segunda parte do Mónaco-Benfica, mas voltou a lesionar-se e esteve em campo apenas 20 minutos.

Após o jogo, que terminou com uma vitórias das águias por 1-0, o extremo argentino reagiu nas redes sociais ao triunfo na partida da 1.ª mão do play-off da Liga dos Campeões, mas também a mais um infortúnio. «Feliz pela vitória. Parabéns à equipa por estes primeiros 90 minutos em que demos tudo para alcançar um bom resultado. Faltam mais 90 minutos para podermos alcançar esse objetivo que tanto queremos», começou por escrever.

«Para mim, foi mais um tropeção na minha vida, mais uma pedra na minha carreira. Há que olhar em frente e ser forte, porque assim vai ser muito mais fácil. Fácil vai ser, porque tenho três mulheres lindas com uma energia positiva terrível que nunca me deixam ir abaixo. Vamos com tudo e voltar mais fortes», escreveu.

Recorde-se que Di María havia falhado o jogo anterior do Benfica, diante do Moreirense, devido a uma lesão na coxa esquerda. Regressou nesta quarta-feira no Mónaco, mas teve de sair após queixas na face posterior da mesma coxa.