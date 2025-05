Di María tem um acordo bem encaminhado para despedir-se do Benfica somente depois do Mundial de Clubes e, segundo apurou o Maisfutebol, já fez passar a mensagem de que, depois, deseja regressar mesmo ao futebol argentino.

O extremo trabalha há meses nos bastidores para encerrar a carreira no Rosario Central, onde foi formado e começou a ganhar notoriedade - tentou uma volta na época passada, mas, por motivos de segurança, abordou o plano e renovou com os encarnados.

Apesar de decidido a vestir novamente a camisola do Rosario, o craque argentino viu nos últimos dias o Inter Mami entrar em cena. O emblema norte-americano ainda sonha em contratá-lo e juntá-lo então ao compatriota Lionel Messi, nem que seja apenas para disputar o Mundial de Clubes.

Ao 37 anos, Di María tem 38 jogos na atual temporada, com 15 golos e oito assistências. No geral, de águia ao peito, fez até agora 211 partidas oficiais, com 47 golos e 45 assistências.