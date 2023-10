13 anos depois, Ángel Di María decidiu no último verão regressar ao Benfica, e foi recebido em grande, numa cerimónia na varanda do Estádio da Luz.

Ora, em declarações à UEFA, antes do jogo frente ao Inter de Milão, o internacional argentino recordou esse momento e brincou com a idade.

«Nunca tinha acontecido em Portugal receberem assim um jogador. Ter esse privilégio, ter tantos adeptos fora do Estádio do Benfica... O Benfica é a minha casa na Europa, foi onde cheguei, onde me fiz realmente jogador», afirmou.

«Tive a possibilidade de jogar com Rui Costa, o que quer dizer que estou velho... [risos] Joguei ao lado dele e agora tenho-o como presidente», acrescentou.

Di María confessou que a única coisa que queria era regressar ao Benfica e falou sobre a importância de conquistar um troféu como a Liga dos Campeões.

«É o maior troféu de clubes que se pode ganhar e é algo muito lindo. Tive a possibilidade de a conquistar [a Liga dos Campeões], levantá-la... é uma sensação única. Hoje em dia, com 35 anos, continuo a fazer o mesmo dentro de campo. Quero sempre mais, mais golos e mais assistências. Com a idade, os objetivos mudam.»

«Jogar na Liga Europa e na Liga dos Campeões deu-me a possibilidade de crescer, de ser quem sou hoje, e o querer sempre ganhar foi algo que este clube me ensinou. A única coisa que tinha na cabeça era voltar a vestir esta camisola, voltar a ser feliz onde já tinha sido muito feliz. Só tinha esse pensamento na minha cabeça», atirou.