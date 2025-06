A poucas horas de defrontar o Chelsea, nos oitavos de final do Mundial de Clubes, Ángel Di María está a acompanhar… o Rosario Central.

O avançado do Benfica publicou uma fotografia no Instagram em que mostra que está a assistir ao jogo contra o Unión, de Santa Fé, a contar para os 16 avos de final da Taça da Argentina.

Di María vai prosseguir a carreira no Rosario Central, o clube da formação, mas continua ao serviço do Benfica. O avançado de 37 anos pode despedir-se este sábado das águias, caso sejam eliminadas pelo Chelsea no jogo que arranca às 21h00.