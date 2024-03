Ángel Di María tem sido um dos destaques do Benfica esta temporada, mas há um dado estatístico que não joga a favor do internacional argentino: as perdas de bolas.

É verdade que Di María é um dos jogadores que mais arrisca, tanto no drible como no passe, e por isso tantas vezes ajuda as águias a vencerem.

Mas os números não mentem: segundo os dados do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, Di María é o terceiro jogador que acumula mais perdas de bola por jogo entre as nove principais ligas do Velho Continente.

Ainda no recente jogo com o Rangers, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, Di María somou 37 perdas de bolas, um novo máximo na competição, segundo a GoalPoint.

O extremo de 36 anos tem uma média de 21,9 perdas de bola por jogo, e só fica atrás de Kevin Stöger (Bochum), com 24.5, e Téji Tedy Savanier (Montpellier), com 23.2.

No top10, há outros nomes ilustres como Kieran Trippier, do Newcastle, e Trent Alexander-Arnold, do Liverpool.

Di María, refira-se, soma 15 golos e nove assistências em 39 jogos pelo Benfica esta temporada.