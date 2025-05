Agora é oficial: Ángel Di María está de volta ao Rosario Central, anunciou o clube argentino.

Bienvenido a casa, Angelito 🫶🏻🇺🇦 pic.twitter.com/f8RL920I8z — Rosario Central (@RosarioCentral) May 29, 2025

Através das redes sociais, o Rosario deu conta do regresso do avançado, que está em final de contrato com o Benfica. De resto, os encarnados já informaram que Di María vai disputar o Mundial de Clubes, «transferindo-se posteriormente, e uma vez concluída a competição, para o Rosario, o seu clube de formação».

«A participação no primeiro Mundial de Clubes da FIFA representa um momento especial e simbólico tanto para Di María como para o Sport Lisboa e Benfica, assinalando o epílogo de um trajeto extraordinário e marcante entre o jogador e o clube», lê-se ainda na nota das águias.

O avançado de 37 anos chegou à Luz no verão de 2007, precisamente depois da estreia enquanto sénior no Rosario. Ao fim de três épocas no Benfica, rumou ao Real Madrid e teve uma carreira repleta de sucesso, na qual ainda representou Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, antes do regresso aos encarnados, há duas temporadas.

Di María esteve perto de voltar à Argentina no verão passado, mas as ameaças à família levaram-no a renovar contrato com o Benfica. O antigo internacional argentino desabou em lágrimas no último jogo do campeonato, em Braga, um cenário que se veio a repetir no Jamor, após a final da Taça de Portugal perdida para o Sporting.

Esta época, marcada por alguns problemas físicos, Di María leva 15 golos e nove assistências em 40 partidas.