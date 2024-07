Na véspera de Di María cumprir o último jogo pela seleção argentina, na final da Copa América, o L'Équipe publicou uma entrevista na qual o extremo de 36 anos que terminou contrato com o Benfica há duas semanas abordou vários temas da carreira.

Entre os quais, por exemplo, a chegada aos encarnados, a primeira vez, em 2007.

«Quando cheguei ao Benfica havia grandes jogadores, mas acabei por encontrar o meu lugar», afirmou.

«Tenho a felicidade de dizer que joguei regularmente em todos os clubes onde joguei. No Real Madrid havia estrelas incríveis, mas acabei por jogar também, mesmo com Benzema, Bale, Cristiano... encontrei o meu lugar ao lado de Modric e Xabi Alonso. O mesmo no Manchester United e no PSG com Messi, Neymar e Mbappé», prosseguiu.

Prestes a deixar a seleção, Di María garante estar de consciência tranquila quanto à sua decisão: «Depois de tudo o que conquistei com a seleção, hoje tenho a tranquilidade para dizer adeus. Ainda que por outro lado me custe, porque a seleção é o lugar onde me sinto mais feliz. Dei tudo pela Argentina durante 15 anos, mas muitos jovens merecem a oportunidade de vestir esta camisola. É hora de me afastar e começar a pensar que há vida fora do futebol.»

Por último, o experiente futebolista respondeu à pergunta: Messi ou Cristiano Ronaldo?

«Para mim, há uma certa distância entre Messi e Ronaldo, ainda que continuemos a falar de ambos mesmo um estando nos Estados Unidos e o outro na Arábia Saudita. Mas no final de contas o melhor é aquele que tem mais Bolas de Ouro e Messi tem oito.»