Em Genebra, na Suíça, o presidente do Benfica, Rui Costa, confirmou que Ángel Di María vai continuar no Benfica.

«O Di María continua no Benfica, isso já foi anunciado, Di María vai continuar no Benfica. E, à imagem daquilo que se passou há um ano, em que o Di María estava no Mundial e depois regressou para assinar contrato, o mesmo se vai passar agora. Di María é um jogador do Benfica», disse o líder dos encarnados na Suíça.

De recordar que o extremo argentino terminava contrato no final da temporada passada, mas vai continuar a ser jogador das águias. De férias, depois da conquista da Copa América, Di María não se junta já aos pupilos de Roger Schmidt.

Na temporada passada, o futebolista de 36 anos fez 48 jogos, marcou 17, fez 13 assistências e conquistou a Supertaça portuguesa.