O Benfica deu os parabéns aos futebolistas Nicolás Otamendi e Ángel Di María pela conquista da Copa América ao serviço da Argentina na noite de domingo.

«O Sport Lisboa e Benfica congratula o seu capitão de equipa, Nico Otamendi, e Di María pela conquista da Copa América 2024. Que orgulho em mais uma grande vitória internacional, numa inédita revalidação de um título alcançado há três anos e após a conquista do Campeonato do Mundo no Catar, em 2022. O vosso impressionante legado enriquece ainda mais o Sport Lisboa e Benfica. Orgulho em vós, campeões», refere o Benfica, numa nota oficial publicada esta manhã.

Otamendi, que tem contrato com o Benfica por mais uma época, entrou no jogo da final já no prolongamento, aos 117 minutos de jogo, precisamente para a saída de Di María, que fez o último jogo pela seleção e não conteve as lágrimas no momento da substituição.

Di María, que terminou contrato com o Benfica no final de junho, deve continuar nos encarnados e esta mensagem de parabéns do clube pode ser sinal disso mesmo. Pista relevante foi também a mensagem de parabéns deixada pelo preparador físico do Benfica a Di María, através da rede social Instagram. E até mesmo o facto de o Benfica não ter, por exemplo, dado os parabéns ao seu antigo jogador, Enzo Fernández, também campeão da Copa América.

Um golo de Lautaro Martínez, aos 112 minutos, decidiu o Argentina-Colômbia, valendo o 16.º êxito dos argentinos na história da competição.