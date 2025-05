Di María deve ter-se despedido este domingo do Benfica, na final da Taça de Portugal, e após ter ficado no banco até ao prolongamento, viu a equipa não conseguir dar a volta a um jogo que chegou a parecer vencido.

O internacional argentino de 37 anos, só entrou no jogo aos 103 minutos, no prolongamento, já com o Sporting a vencer por 2-1.

Não foi, de todo, a despedida que deve ter sonhado, após tantos anos a vestir de encarnado, e por isso o argentino isolou-se no relvado, mais longe da tribuna. Durante vários minutos ficou sozinho, primeiro de pé, a olhar para o vazio, depois de cócoras.

Só mais tarde, quando vários colegas o foram confortar, como Tomás Araújo, Álvaro Carreras, Otamendi e Trubin, é que Di María se levantou e se juntou ao grupo.

A segunda época seguida de Di María, na sua segunda passagem pelo Benfica, termina com a conquista da Taça da Liga em 2024/25, depois da Supertaça a abrir 2023/24. Na primeira passagem pelo clube, venceu a Liga em 2009/10 e duas Taças da Liga, em 2008/09 e 2009/10.