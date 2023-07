Diego Moreira, extremo português de 18 anos, foi oficializado este sábado pelo Chelsea e recorreu às redes sociais para se despedir do Benfica, com quem optou por não renovar contrato, depois de uma ligação de três temporadas.

«Chegou a hora de dizer adeus a este enorme clube que me acolheu logo como uma família e fez-me sentir desde o início em casa. Três anos onde eu aprendi, errei, cresci e melhorei. Foram três anos onde eu conheci pessoas maravilhosas, dos treinadores até às donas do refeitório e onde eu vi o que era amar o futebol, amar o clube e defender as suas cores. Queria agradecer a todos e principalmente aos adeptos que me apoiaram desde a minha vinda. Vocês são incríveis. Em último, obrigado a vocês, os meus colegas. Vou guardar lembranças fantásticas», escreveu o internacional sub-21 luso.

«Serei sempre benfiquista, até um dia! Muito Obrigado», concluiu.

Diego Moreira estreou-se pela equipa principal dos encarnados ainda em 2021/22 e fez parte das equipas das águias que venceram a Youth League e a Intercontinental sub-20. Na última época, sem espaço na equipa A, alinhou maioritariamente na formação secundária do Benfica.