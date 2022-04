Declarações do futebolista do Benfica, Diego Moreira, ao Canal 11, após a conquista da Youth League, em Nyon, com uma goleada por 6-0 ante o Salzburgo:

«A memória está cheia de pessoas felizes, caras felizes de uma vitória e do caneco da Youth League.»

«Nós jogamos muito bem juntos e deu para ver pelo resultado. O Benfica ajudou-me muito a crescer e esta competição também, mas só brilhei por causa dos meus companheiros de equipa.»

[Chegar à equipa principal:] «Eu não sei, vou continuar a trabalhar, a fazer o meu. Acho que vou ter oportunidade, mas é continuar a trabalhar e acreditar no meu sonho.»

«O meu pai ajudou-me muito, o meu avô também que foi jogador a esta pessoa que sou hoje. Estou à espera e vamos preparar.»