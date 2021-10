Diego Moreira marcou um belo golo na receção do Benfica ao Bayern Munique, para a 3.ª jornada do Grupo E da Youth League. Os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 3-0.



Avançado de 17 anos é filho de Almani Moreira, ex-jogador que representou clubes como Boavista, Gil Vicente ou Desportivo das Aves.



Almani Moreira representou ainda a seleção de Portugal, somando 37 internacionalizações, dos sub-17 à seleção B.



Diego Moreira nasceu na Bélgica, na altura em que o pai representava o Standard Liège. O avançado chegou em 2020 ao Benfica, oriundo do Lierse Kempenzonen (Bélgica).