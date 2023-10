A Dinamarca anunciou que Alexander Bah não vai estar presente nos jogos frente a Cazaquistão e San Marino devido a lesão.



O lateral-direito foi substituído por Roger Schmidt ainda na primeira parte do jogo do Benfica diante do Inter, em Milão, por problemas físicos. Além do jogador das águias, Victor Kristiansen também está lesionado e não fará parte das opções de Kasper Hjulmand.



Para colmatar estas ausências, foram chamados Rasmus Nissen Kristensen (Roma) e Elias Jelert (Copenhaga).



A Dinamarca, que partilha a liderança do grupo H com a Eslovénia, defronta o Cazaquistão, dia 14 de outubro, e San Marino, três dias depois, da fase de qualificação para o Campeonato da Europa do próximo ano.