Andreas Schjelderup foi condenado a 14 dias de prisão, com pena suspensa durante um ano, pelo Tribunal Municipal de Copenhaga, pela partilha de um vídeo ilegal: um vídeo de cariz sexual envolvendo menores.

Recorde-se que o Ministério Público tinha solicitado esta quarta-feira 20 dias de prisão efetiva, mas o juiz considerou que era um castigo demasiado severo e acabou por decretar uma pena mais branda.

Schjelderup vai também ter de pagar as custas judiciais do processo.

«Isto é um cartão amarelo», disse o juiz em tribunal, após o veredicto ser anunciado.

O extremo norueguês, de resto, entrou na sala de audiência em silêncio, acompanhado do advogado, após caminhar calmamente pela rua e com rosto fechado.

No depoimento, voltou a considerar-se culpado, como já tinha feito nas primeiras declarações, garantindo que foi um erro estúpido.

«Recebi o vídeo no Snapchat como uma piada de mau gosto. Depois reencaminhei para um grupo de quatro amigos e dei continuidade à piada», confessou.

«Só vi os primeiros segundos, não vi o vídeo todo, mas percebi que havia algo de sexual e que eram dois jovens. Aconteceu tão rápido que nem pensei duas vezes. Quando reencaminhei, percebi rapidamente que era ilegal, por isso apaguei o vídeo do grupo e do meu telemóvel em menos de um minuto.»

Questionado sobre a idade das duas pessoas que surgem no vídeo, Schjelderup garantiu não saber.

O caso remonta a 2023, quando Schjelderup tinha 19 anos e jogava no Nordsjaelland, da Dinamarca. O jogador foi acusado de partilhar um vídeo de teor sexual envolvendo dois menores.

Apesar do erro grave, Schjelderup insiste que não tinha intenção de espalhar vídeo, nem de prejudicar os envolvidos.