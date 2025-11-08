Schjelderup vai ser julgado por partilha de vídeo sexual que envolve menores
Situação remonta a 2023. Jogador do Benfica diz-se arrependido pelo «erro estúpido» que admite ter cometido
Andreas Schjelderup, futebolista norueguês do Benfica, vai ser julgado pela justiça da Dinamarca, neste mês de novembro, depois de ter partilhado um vídeo de teor sexual que envolve menores. O caso remonta a 2023, quando o avançado, então com 19 anos, representava o Nordsjaelland.
O jogador, hoje com 21 anos, explicou o caso numa longa publicação na sua página no Instagram. Admitindo ter cometido «um erro estúpido», Schjelderup detalhou: «Recebi um vídeo curto e encaminhei-o para um amigo alguns segundos depois sem pensar duas vezes. Só vi os primeiros segundos e não percebi como o vídeo decorria. O meu amigo, que viu o vídeo alguns segundos depois, disse-me imediatamente que era ilegal enviá-lo. Então, apaguei-o na hora».
«Infelizmente, naquela altura, não pensei nas consequências, nem que partilhar aquilo poderia ser ilegal. Eu deveria ter percebido a gravidade da situação, mas não percebi naquele momento», lamentou o jovem norueguês, que se diz em «estado de choque», embora assuma «total responsabilidade» pelo que fez.
«Quando a polícia dinamarquesa me contactou, no início deste ano, sobre o ocorrido, disse a verdade e cooperei durante todo o processo. Fui acusado do crime e provavelmente serei sentenciado em breve, recebendo, muito provavelmente, uma pena suspensa. Gostava de poder voltar atrás no tempo e de poder corrigir o meu erro. Peço sinceras desculpas pelo meu erro e estou envergonhado por estar nesta situação. Por favor, não assistam nem distribuam vídeos com conteúdo prejudicial ou ofensivo. É ilegal», acrescentou Schjelderup na publicação.
O caso mereceu um comentário do selecionador norueguês, Stale Solbakken, que criticou a «atitude extremamente estúpida» do avançado do Benfica, mas elogiou o facto de Schjelderup ter «tão claramente lamentado o que aconteceu» e «cooperado com as autoridades dinamarquesas».
«Ele confessou o incidente que aconteceu há dois anos e está a assumir as consequências. Acredito que ele aprendeu e nunca mais fará nada parecido. Será um momento difícil para o Andreas, por isso devemos cuidar bem dele quando vier à Seleção», acrescentou o treinador.
Schjelderup foi convocado para os jogos da Noruega com a Estónia e a Itália, de apuramento para o Mundial do próximo ano.