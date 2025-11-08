Andreas Schjelderup, futebolista norueguês do Benfica, vai ser julgado pela justiça da Dinamarca, neste mês de novembro, depois de ter partilhado um vídeo de teor sexual que envolve menores. O caso remonta a 2023, quando o avançado, então com 19 anos, representava o Nordsjaelland.

O jogador, hoje com 21 anos, explicou o caso numa longa publicação na sua página no Instagram. Admitindo ter cometido «um erro estúpido», Schjelderup detalhou: «Recebi um vídeo curto e encaminhei-o para um amigo alguns segundos depois sem pensar duas vezes. Só vi os primeiros segundos e não percebi como o vídeo decorria. O meu amigo, que viu o vídeo alguns segundos depois, disse-me imediatamente que era ilegal enviá-lo. Então, apaguei-o na hora».

«Infelizmente, naquela altura, não pensei nas consequências, nem que partilhar aquilo poderia ser ilegal. Eu deveria ter percebido a gravidade da situação, mas não percebi naquele momento», lamentou o jovem norueguês, que se diz em «estado de choque», embora assuma «total responsabilidade» pelo que fez.

«Quando a polícia dinamarquesa me contactou, no início deste ano, sobre o ocorrido, disse a verdade e cooperei durante todo o processo. Fui acusado do crime e provavelmente serei sentenciado em breve, recebendo, muito provavelmente, uma pena suspensa. Gostava de poder voltar atrás no tempo e de poder corrigir o meu erro. Peço sinceras desculpas pelo meu erro e estou envergonhado por estar nesta situação. Por favor, não assistam nem distribuam vídeos com conteúdo prejudicial ou ofensivo. É ilegal», acrescentou Schjelderup na publicação.

O caso mereceu um comentário do selecionador norueguês, Stale Solbakken, que criticou a «atitude extremamente estúpida» do avançado do Benfica, mas elogiou o facto de Schjelderup ter «tão claramente lamentado o que aconteceu» e «cooperado com as autoridades dinamarquesas».

«Ele confessou o incidente que aconteceu há dois anos e está a assumir as consequências. Acredito que ele aprendeu e nunca mais fará nada parecido. Será um momento difícil para o Andreas, por isso devemos cuidar bem dele quando vier à Seleção», acrescentou o treinador.

Schjelderup foi convocado para os jogos da Noruega com a Estónia e a Itália, de apuramento para o Mundial do próximo ano.