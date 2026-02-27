O selecionador da Dinamarca, Brian Riemer, viu no regresso aos relvados de Alexander Bah, praticamente um ano depois, e logo com um golo na vitória do Benfica frente ao AVS, «uma grande história».

«Vê-lo entrar e jogar desde o início deixou-me ainda mais feliz. Uma coisa é voltar depois de um ano, outra é entrar e jogar», valorizou o treinador, em declarações à estação dinamarquesa TV3.

«Pareceu ele próprio (no regresso à competição). Como jogador e pessoa, o Alexander é alguém que tem um impacto muito positivo na seleção. É um homem de equipa e tem, obviamente, qualidades importantes numa posição em que temos algumas lesões», acrescentou Riemer, abrindo as portas a um eventual regresso de Bah à seleção.

Até porque o lateral-direito, de 28 anos, está num «período em que pode fazer muitos jogos, ganhar ritmo e ficar totalmente preparado e em excelente forma», valoriza o selecionador.

«Abriu-se uma porta. Ele tem experiência, não só na seleção como no seu clube, que nos pode ser útil nos próximos dois jogos. Isso pode ser realmente importante para nós», completou.

A Dinamarca, recorde-se, vai disputar o play-off de apuramento para a fase final do Mundial 2026. O primeiro adversário será a Macedónia do Norte, no dia 26 de março. Se vencerem, os dinamarqueses defrontam a República Checa ou a Irlanda, no duelo decisivo.