O extremo do Benfica, Andreas Schjelderup, comparece esta quarta-feira no Tribunal Municipal de Copenhaga para conhecer a sentença relacionada com um caso que remonta a 2023, quando o jogador tinha 19 anos e jogava no Nordsjaelland, na Dinamarca.

Schjelderup é acusado de partilhar um vídeo de teor sexual envolvendo menores. O jogador confessou publicamente o ato, descrevendo-o como um «erro estúpido», assumiu total responsabilidade e colaborou com as autoridades dinamarquesas durante toda a investigação. Em declarações nas redes sociais, afirmou que recebeu o vídeo, reencaminhou-o sem pensar e apenas se apercebeu do conteúdo ilegal depois, tendo eliminado o ficheiro de imediato.

Apesar do erro grave, Schjelderup insiste que não tinha intenção de espalhar vídeo nem de prejudicar os envolvidos. O extremo lançou, ainda, um apelo para que as pessoas não partilhem conteúdos deste teor: «espero que o meu erro impeça que outros façam o mesmo».

A decisão final do tribunal será anunciada esta quarta-feira.

