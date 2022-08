Grimaldo jogador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da TVI, após o apuramento das águias para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Era um dos primeiros objetivos que tínhamos, conseguimos com um jogo e resultado muito bons. Estamos numa boa dinâmica. A equipa está muito forte, sobretudo em casa, com estes adeptos. São um jogador mais e nota-se em campo.

Agora queremos chegar o mais longe possível. No ano passado fizemos uma grande Champions e este ano vamos com a mentalidade de ganhar cada jogo porque somos o Benfica e queremos ser um grande europeu, como conseguimos no ano passado.»

[sobre a entrada forte no jogo apesar da vantagem]

«Um dos pontos chave é entrar forte para nos adiantarmos no marcador. Estamos a conseguir isso, a equipa está com um grande nível, ainda temos de melhorar em alguns aspetos porque certamente vamos precisar disso no futuro.»