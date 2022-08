O Midtjylland já ficou para trás, e o Dínamo Kiev é o próximo – e também o último – obstáculo do Benfica para alcançar a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Ora, a história entre os encarnados e os ucranianos já não é nova, e até agora sorri claramente à equipa lisboeta.

Uma história que começou em 1991

Tudo começou na temporada de 1991/92. Na extinta Taça dos Campeões Europeus, o sorteio ditou que Dínamo e Benfica calhassem no grupo B.

Em novembro de 91, Kiev registou o primeiro duelo oficial entre os dois clubes. Aí, um golo de Oleg Salenko deu a vitória ao emblema da Ucrânia, naquele que viria a ser o único triunfo ante o clube da Luz.

Pouco mais de quatro meses volvidos, o Benfica vingou-se em Lisboa, e vingou-se à grande: goleada por 5-0, com golos de César Brito (2x), Isaías e Sergei Yuran (2x).

Os duelos recentes, quase sempre a pender para o vermelho

Os outros duelos são mais recentes.

Em 2016, as duas equipas voltaram a cruzar caminhos na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Benfica, então de Rui Vitória, ganhou na Ucrânia por 2-0, com golos de Salvio e Cervi, e repetiu a receita em Lisboa, com um golo solitário novamente de Salvio.

Os últimos dois embates são ainda mais recentes, na época passada.

As águias iniciaram a campanha com um nulo em Kiev, mas carimbaram depois o apuramento para os oitavos de final com uma vitória em casa por 2-0: marcaram Yaremchuk e Gilberto.

Agora, no playoff de acesso à Liga dos Campeões, onde a história também costuma sorrir aos encarnados, teremos os rounds sete e oito.

O histórico entre Benfica e Dínamo Kiev:

1991/92: Dínamo Kiev-Benfica, 1-0 (Oleg Salenko), primeira jornada do grupo B da Taça dos Campeões Europeus

1991/92: Benfica-Dínamo Kiev, 5-0 (César Brito [2x], Isaías e Sergei Yuran [2x]), quinta jornada do grupo B da Taça dos Campeões Europeus

2016/17: Dínamo Kiev-Benfica, 0-2 (Salvio e Cervi), terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões

2016/17: Benfica-Dínamo Kiev, 1-0 (Salvio), quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões

2021/22: Dínamo Kiev-Benfica, 0-0, primeira jornada do grupo E da Liga dos Campeões

2021/22: Benfica-Dínamo Kiev, 2-0 (Yaremchuk e Gilberto), sexta jornada do grupo E da Liga dos Campeões