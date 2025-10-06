Diogo Ferreira, jogador do Benfica, foi dispensado da seleção sub-19 devido a uma sobrecarga no joelho direito. O guarda-redes vai agora recuperar no Benfica Campus.

Esta temporada, o português de 18 anos já fez um total de oito jogos ao serviço do Benfica (seis pela equipa B e dois pelos sub-19). Pela equipa principal, esteve sentado no banco por duas partidas, na Liga dos Campeões.

Deste modo, o Benfica tem agora cinco jogadores entregues ao departamento médico: Bruma, Bah, Manu Silva, Nuno Félix e Diogo Ferreira.

A seleção sub-19 tem jogos particulares marcados com a Suécia (9 de outubro), Croácia (11) e Dinamarca (14).