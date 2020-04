O diretor-geral do Benfica manifestou vontade de voltar à competição para se decidir a Liga, mas só quando tal for possível, devido à pandemia de Covid-19.

«Quem vai ditar velocidade será a Direção-Geral de Saúde. Da nossa parte, o discurso oficial UEFA, ECA, Liga é que os campeonatos vão concluir-se. Nós [Benfica] o que mais queremos é voltar a jogar. Terá é de ser em situações de segurança para todos. Queremos concluir os jogos do campeonato e Taça de Portugal. Queremos garantir que no início de maio podemos treinar, com limitações, e o mais tardar iniciar a competição em junho, segundo as indicações da Liga. E depois completar até julho, agosto», afirmou Tiago Pinto em declarações ao canal do clube.

O dirigente acrescentou ainda que o afastamento dos clubes portugueses das competições europeias dará mais margem no calendário para concluir a época a nível interno. «Infelizmente, não temos clubes nas provas internacionais, o que por um lado dá mais condições para completar as competições nacionais. Então, construiu-se um plano de retoma de treinos, ainda que individiual, no início de maio, depois treinos coletivos e quando estiverem reunidas as condições teremos o início dos jogos à porta fechada. É neste panorama que nos temos de orientar. Tomamos decisões em função disso. Se conhecemos outros planos, óbvio que sim. Neste momento o foco é no é final abril ou início de maio regressar ao trabalho com muitas limitações e com treinos individuais», concluiu Tiago Pinto.