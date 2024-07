Após a imprensa nacional ter dado conta da saída de Gustavo Silva do cargo de Chief Legal Officer, diretor jurídico do Benfica, no final deste mês, o próprio veio confirmar a decisão. Através do Linkedin, utilizou a conta pessoal para dizer que se trata de «uma decisão exclusivamente pessoal, tendo sentido um apoio constante dos administradores executivos para o desempenho das minhas funções».

Gustavo Silva diz ainda que este passo se baseia na defesa dos interesses do Benfica. O advogado tinha assumido o cargo há apenas nove meses, substituindo Paulo Gonçalves, condenado por corrupção ativa no processo E-Toupeira.

«Tomei a decisão de deixar de ser o Diretor Jurídico (Chief Legal Officer) do Sport Lisboa e Benfica já no final deste mês. Uma decisão que não foi fácil, dado que, se por um lado, saio com a sensação de dever cumprido e tudo ter feito em defesa do SLB; Por outro lado, o abandono de um grande amor é sempre um processo doloroso, por mais convictos que estejamos da decisão. Não posso deixar de agradecer ao Presidente Rui Costa pelo convite e confiança que depositou em mim para liderar o Departamento Jurídico», escreveu Gustavo Silva.

«Tenho de agradecer também ao Luís Mendes pela força fundamental que deu para a minha escolha como Diretor Jurídico do Benfica e pelo apoio inequívoco à materialização do departamento e à implementação e/ou sedimentação com sucesso de vários novos procedimentos jurídicos e de compliance no “universo SLB”.

Não obstante, o meu principal agradecimento tem de ir para a “minha equipa”, o Departamento Jurídico que vi verdadeiramente nascer e desenvolver», disse ainda o advogado, que vai regressar a seu escritório.

Gustavo Silva citou ainda uma frase de Brené Brown («integridade é escolher coragem acima de conforto, é escolher o que está certo acima do que é fácil») e garantiu que vai continuar a apoiar o Benfica nas diferentes modalidades. «Após nove meses... parto», culminou.