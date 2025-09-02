Benfica: Lukebakio faz testes físicos e revela como prefere ser chamado
Internacional belga encontra-se com Bruno Lage e alguns colegas de equipa no Benfica Campus
Reforço do Benfica no último dia do mercado de verão, Dodi Lukebakio já esteve no Benfica Campus, na manhã desta terça-feira.
O internacional belga foi recebido por apenas alguns colegas de equipa, uma vez que boa parte do plantel encarnado está ao serviço das respetivas seleções. Questionado por Manu Silva, à chegada, o ex-Sevilha assumiu que podem chamá-lo apenas pelo primeiro nome (Dodi). Depois, juntou-se a Aursnes, Henrique Araújo e Samu no pequeno-almoço.
Lukebakio, que vai vestir a camisola 11, também conheceu Bruno Lage e o restante staff, além de ter recebido as boas-vindas do diretor-geral para o futebol-profissional, Mário Branco, e do diretor técnico, Simão Sabrosa.
Por último, o extremo de 27 anos completou uma bateria de testes físicos.