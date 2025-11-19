Más notícias para o Benfica! Dodi Lukebakio sofreu uma fratura do tornozelo esquerdo, ao serviço da seleção da Bélgica, e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, anunciaram os encarnados nesta quarta-feira.

«O atleta será submetido a intervenção cirúrgica e iniciará o processo de recuperação», refere a nota, sem especificar o tempo de paragem, que deverá ser de cerca de três meses.

A lesão foi contraída na goleada frente ao Liechtenstein (7-0), esta terça-feira, num jogo em que Lukebakio esteve em campo por apenas alguns momentos. Lançado aos 71 minutos, o extremo teve de deixar o relvado cerca de um quarto de hora depois, com algumas queixas.

De relembrar que o Benfica já tinha informado que o belga não iria defrontar o Atlético CP, nos 16avos da Taça de Portugal, devido a um vermelho recebido enquanto representava o Sevilha.